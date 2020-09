Orte-Falconara: Tesei, lavorare insieme per accelerare la realizzazione delle opere

(FERPRESS) – Ancona, 17 SET – E’ stato sottoscritto ieri ad Ancona un Protocollo d’intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento e lo sviluppo della direttrice Orte – Falconara. Il documento è stato sottoscritto dai presidenti delle Regioni Umbria, Donatella Tesei, e Marche, Luca Ceriscioli, dal Ministro per le infrastrutture e trasporti Paola De Micheli e dall’Amministratore delegato e direttore generale di “Rfi”, Maurizio Gentile. Presente anche l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti dell’Umbria Enrico Melasecche.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/9/2020 h 09:15 - Riproduzione riservata