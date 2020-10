ORSA: EAV ha fallito. Ritardi, soppressioni e guasti gravi sono all’ordine del giorno

(FERPRESS) – Napoli, 2 OTT – Ieri sera, poco dopo le 20, sul piazzale di Napoli-Porta Nolana, per l’ennesima volta un treno Metrostar, ha rotto la linea aerea (è solo la seconda volta che succede in una settimana!!) e, da quel momento in poi si è interrotta la circolazione ferroviaria tra Napoli e le Stazioni successive di ogni linea della Circumvesuviana.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/10/2020 h 13:36 - Riproduzione riservata