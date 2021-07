Orsa: a distanza di oltre 5 anni dall’avvento della nuova “gestione” EAV rimangono problemi non risolti

(FERPRESS) – Napoli, 26 LUG – Mentre l’EAV pubblica il bilancio 2020, che nonostante il COVID, ha avuto perdite “sopportabili”, considerando lo stato di salute dell’azienda e la situazione generale del Paese, mentre ancora presenta nuovi ed ambiziosi progetti, che prevedono altre assunzioni, l’arrivo di nuovi treni, l’uso di nuove tecnologie con internet wifi su tutta la rete ferroviarie (treni compresi), riscontriamo però che purtroppo nella “vita reale” quotidiana e non “nell’anno che verrà”, ci sono sempre i soliti problemi e che, a distanza di oltre 5 anni dall’avvento della nuova “gestione”, non sono stati risolti, anzi si sono aggravati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it