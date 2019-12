Opportunità di lavoro in Seta: pubblicato un bando di selezione per autisti di autobus

(FERPRESS) – Modena, 20 DIC – Nuove assunzioni in vista per Seta: l’azienda interprovinciale di trasporto pubblico ha infatti pubblicato un bando di selezione per l’assunzione di “Operatori di esercizio” (autisti di autobus). Le domande vanno inoltrate entro martedì 7 gennaio 2020 tramite il sito internet www.setaweb.it (sezione “Chi siamo-Lavora con noi”). Al termine della procedura l’azienda procederà ad assumere i candidati risultati idonei con un rapporto di lavoro subordinato, secondo il vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

Pubblicato da COM il: 20/12/2019 h 11:40