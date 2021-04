(FERPRESS) – Roma, 16 APR – È disponibile online il report dei convegni della V edizione di Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry. E’ stata raccolta la grande quantità di materiale emerso dai convegni in un documento di riferimento, contenente rapide sintesi delle singole sessioni e di buona parte degli interventi, nonché i riferimenti alla raccolta completa degli atti, sia sotto forma di presentazioni che di video delle conferenze.

