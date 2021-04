OnGuardMAX: ZF lancia in Cina il suo sistema più avanzato per la frenata di emergenza di veicoli commerciali e industriali

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – ZF si sta preparando per la produzione di serie in Cina del suo più avanzato sistema di assistenza per la frenata autonoma di emergenza. Da quest’anno, OnGuardMAX sarà installato sui nuovi modelli di camion di due produttori cinesi.

