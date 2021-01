ONE Scarl: scuola e trasporto, in Toscana il sistema funziona con programmazione e organizzazione

(FERPRESS) – Firenze, 22 GEN – Sono passate già due settimane da quando la Regione Toscana, tra le primissime regioni in Italia, ha permesso agli studenti di tutti istituti superiori del territorio di rientrare in classe per le lezioni.

Questo è stato possibile grazie ad un intenso e fruttuoso lavoro di programmazione ed organizzazione che ha visto protagonisti diversi attori: Prefetture, Comuni, Province, Scuole e aziende di trasporto pubblico.

Proprio il trasporto è stato al centro della discussione essendo principale vettore per gli spostamenti casa-scuola per migliaia di studenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/1/2021 h 16:34 - Riproduzione riservata