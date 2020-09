Bombardier e Cargounit consegnano la prima delle tre locomotive BOMBARDIER TRAXX MS a Danzica

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – Bombardier Transportation e CARGOUNIT (marchio commerciale della Divisione Industriale), azienda leader nel leasing di locomotive e materiale rotabile passeggeri con sede in Polonia, hanno celebrato la consegna della prima delle tre locomotive BOMBARDIER TRAXX MS a Danzica. La consegna delle prossime due locomotive multisistema è prevista per la fine del mese.

