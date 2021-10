Oltre la Crisi. La logistica integrata nell’area post Covid 19. L’8 ottobre in un convegno Uiltrasporti Lombardia

(FERPRESS) – Milano, 1 OTT – Il trasporto merci (ma anche il trasporto di persone) nell’epoca del Covid. Questo il tema che vedrà coinvolti diversi attori il prossimo 8 ottobre presso l’hotel The Westin Palace Milan. Un appuntamento “contigentato”, a causa della pandemia da Sars-Cov2 che si potrà seguire anche in diretta facebook sulle pagine Uil Trasporti Lombardia, Uil Milano Lombardia e sito della TV online della UIL Sindacato.TV.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it