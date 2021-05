Ok da UE ad aiuti di Stato da 20 mln di euro per imprese italiane di trasporto passeggeri su strada 

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – La Commissione Europea ha approvato uno schema italiano da 20 milioni di euro a sostegno delle aziende attive nel trasporto passeggeri su strada colpite dall’epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. L’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Il regime è aperto alle società di autobus che gestiscono servizi di trasporto di passeggeri su strada su rotte a medio e lungo raggio che non sono soggette a un obbligo di servizio pubblico (“OSP”).

