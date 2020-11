Ok da UE ad acquisizione Netinera da parte di Trenitalia. Assunto controllo esclusivo del capitale

(FERPRESS) – Roma, 27 NOV – La Commissione UE ha dato il via libera all’acquisizione della società di trasporto Netinera Deutschland da parte di Trenitalia. Secondo Bruxelles si tratta infatti di un’operazione che non solleva problemi di concorrenza a causa del limitato impatto sul mercato.

