Ok da Commissione UE a regime polacco di 139,7 mln a sostegno delle imprese di autobus

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – La Commissione europea ha approvato uno schema polacco di 139,7 milioni di euro (circa 638 milioni di PLN) a sostegno degli operatori di autobus colpiti dall’epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. L’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e sarà aperto alle autolinee che, a causa dell’epidemia di coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel 2021, rispetto al 2019.

