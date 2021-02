Ok da Commissione europea a controllo congiunto su Alpha Trains da parte di APG, Arcus e PSP

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo congiunto di Alpha Trains (Luxembourg) Holdings S.à.r.l. (“Alpha Trains”) del Lussemburgo da APG Asset Management N.V. (“APG”) dei Paesi Bassi, Arcus European Investment Manager LLP (“Arcus”) del Regno Unito e Public Sector Pension Investment Board (“PSP”) del Canada.

Alpha Trains è una società specializzata nel leasing di treni che fornisce materiale rotabile ad operatori pubblici e privati ​​in numerosi paesi dell’Europa continentale. APG è un gestore patrimoniale con investimenti globali per conto di fondi pensione olandesi. Arcus è un gestore di fondi indipendente specializzato in infrastrutture europee. PSP è un gestore di investimenti pensionistici con un portafoglio globale diversificato. La Commissione ha concluso che l’acquisizione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza, a causa del limitato impatto che avrebbe sul mercato. L’operazione è stata esaminata nell’ambito della procedura semplificata di revisione della fusione.

