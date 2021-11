Oil&nonOil: tecnologie contro frodi sui carburanti. Il settore guarda alla blockchain

(FERPRESS) – Verona, 25 NOV – L’innovazione tecnologica per contrastare il traffico illegale dei carburanti: questo il tema affrontato oggi a Veronafiere, nell’ambito della 16ma edizione di Oil&nonOil, nel convegno “Il ruolo delle nuove tecnologie per la salvaguardia dei carburanti”.

Introducendo l’argomento, Giuseppe Devito, consigliere di Assocostieri, ha riconosciuto i “passi avanti” del settore, “che ha fatto da apripista”. Tra gli strumenti citati la fatturazione elettronica, la procedura trader e l’e-Das, il documento di accompagnamento semplificato in formato elettronico. Il cammino verso gli obiettivi sulle emissioni fissati per il 2050, però, rischia di essere “senza direzioni” e con un “bagaglio”, in cui ci sono i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), “che non ci permette di fare tutto il viaggio”. Diversi, comunque, gli esempi di tecnologia applicata legati al trasporto, tra i quali il progetto “Legalità & CaloZero”: un’autobotte completamente sigillata con la fibra ottica e dotata di sensori, un sistema che consente attraverso un software di analizzare la sequenza delle operazioni e certificare che sono state svolte in modo conforme.

Pubblicato da COM il: 25/11/2021 h 14:23 - Riproduzione riservata