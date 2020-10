Oil&nonOil: settore carburanti italiano pronto a transizione energetica all’insegna della neutralità tecnologica

(FERPRESS) – Verona, 22 OTT – Il settore dei carburanti italiano è pronto per la transizione energetica, ma all’insegna di un principio fondamentale: quello della neutralità tecnologica. Lo sviluppo della mobilità alternativa non può fare a meno di un’infrastruttura strategica come quella della rete di distribuzione, già esistente e capace di evolversi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/10/2020 h 13:43 - Riproduzione riservata