Oil&nonOil: allarme del settore biometano. Troppi ostacoli per lo sviluppo

(FERPRESS) – Verona, 23 OTT – L’Italia ha più di 2.000 impianti di biogas, per l’80% agricoli, che producono 2,5 miliardi di metri cubi di combustibile all’anno e la produzione potrebbe arrivare a 6,5 miliardi entro il 2030, secondo i dati e le stime del Consorzio italiano biogas (Cib), che raggruppa i produttori.

