Ocean Alliance conferma le tre linee su Genova. Soppresse le toccate al porto di Veenzia

(FERPRESS) – Genova, 13 GEN – L’alleanza armatoriale containerizzata Ocean Alliance ha presentato la nuova configurazione della propria rete di servizi di linea programmata per il 2020 che conferma gli scali ai porti italiani di Genova, La Spezia e Trieste già inclusi nella pianificazione 2019, mentre prevede la soppressione delle toccate al porto di Venezia , sinora compreso nella rotazione del servizio AEM6 Cina e il sud-est asiatico con l’Adriatico

