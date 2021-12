Obbligo Green Pass su Tpl: Tper mette in campo una informazione capillare all’utenza

(FERPRESS) – Bologna, 2 DIC – Come previsto dalle nuove norme, da lunedì 6 dicembre scatta l’obbligo di Certificato verde Covid 19 (Green pass) anche per l’utilizzo del trasporto pubblico locale su gomma. La norma prevede l’obbligo di possesso del Certificato verde Covid 19 per tutti gli utilizzatori del mezzo pubblico ad eccezione dei soli under 12. L’estensione dell’obbligo riguarda una pluralità di settori tra cui anche il trasporto pubblico. Relativamente al trasporto su autobus rimangono invariate tutte le altre disposizioni, a cominciare dalla deroga al distanziamento con la capienza che resta all’80% di quanto previsto dalla carta di circolazione di ciascun mezzo.

Pubblicato da Giulia Riva il: 2/12/2021 h 16:25 - Riproduzione riservata