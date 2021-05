ÖBB vuole raddoppiare i suoi servizi di trasporto merci entro il 2040

(FERPRESS) – Roma, 20 MAG – Il traffico merci in Europa aumenterà fino al 30% entro il 2030. Senza contromisure, ci sarebbe un enorme aumento del traffico di autocarri di circa un milione di camion in più sulle strade europee. Associato a questo, le emissioni di CO2 aumenterebbero drasticamente, perché ogni tonnellata di merci su strada invece che su rotaia causa circa 40 volte più CO2.

