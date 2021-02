ÖBB Terminal Service Austria: da inizio aprile MSC effettuerà due viaggi di andata e ritorno a settimana tra Anversa e Vienna

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – La storia di successo del terminal per il traffico merci Vienna South di ÖBB Infrastruktur continua. Pochi giorni fa la prima navetta “LEO” da Anversa è stata ricevuta dai rappresentanti di Terminal Service Austria (TSA).

La Mediterranean Shipping Company (MSC), la seconda più grande compagnia di spedizioni di container al mondo, gestirà la rotta in futuro. Dall’inizio di aprile, due viaggi di andata e ritorno a settimana tra Anversa e Vienna Sud saranno effettuati come “treni aziendali dedicati”. Il parcheggio è di 92 TEU.

“È gratificante che, con il nostro cliente di lunga data MSC, siamo nuovamente riusciti a caricare più merci su rotaie ecocompatibili dando così un segnale forte e visibile nel traffico merci europeo. Inoltre, i viaggi di andata e ritorno dai porti occidentali a Vienna apportano al Terminal Sud di Vienna un ulteriore aggiornamento nella rete di trasporto merci europea “, ha affermato il dott. Renate Glisic, Business Area Manager presso TSA.

La TSA gestisce i sette terminal di ÖBB Infrastruktur.

Le sedi sono Terminal Wien Süd (UKV), Terminal Wels (UKV, ROLA), Terminal St.Michael (UKV), Terminal Villach (UKV) nonché Terminal Wolfurt (UKV), Terminal Wörgl (ROLA) e Terminal Brennersee ( ROLA). Con questi sette terminal, TSA è attiva in tutta l’Austria. Questo ti rende il più grande fornitore di terminal e servizi di movimentazione in tutta l’Austria, integrato da un’ampia varietà di servizi logistici per terminal.

