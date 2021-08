ÖBB Technische Services diventa ÖBB TRAIN TECH. Nuovo volto per la manutenzione austriaca

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO – Con i suoi servizi sul mercato, ÖBB Technische Services GmbH è oggi una delle più grandi aziende tecnologiche in Austria e un partner indispensabile per i clienti nel mercato europeo della manutenzione. Nei prossimi anni, ÖBB Technische Services non solo investirà circa 400 milioni di euro nell’ampliamento delle sue sedi e nelle tecnologie più moderne, ma creerà anche un accento tematico e visivo. Per essere ancora più presenti e internazionali, i Servizi Tecnici compariranno in futuro con un nuovo logo: ÖBB TRAIN TECH. La forma giuridica – ÖBB Technische Services GmbH – rimane invariata.

