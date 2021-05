ÖBB: secondo gli esperti, tassi di ricambio d’aria elevati garantiscono viaggi ferroviari sicuri

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – Il 19 maggio è prevista l’apertura tanto attesa di quasi tutti gli ambiti della vita pubblica in Austria. Ciò significa che non solo aumenteranno nuovamente i contatti sociali, ma la mobilità nel suo insieme. Nonostante il coronavirus, la protezione del clima e il viaggio salutare possono ancora essere combinati. Ciò è stato recentemente confermato dall’analista di interni Peter Tappler e dal medico ambientale Hans-Peter Hutter, specialista in igiene e microbiologia, nel corso di un’ampia serie di misurazioni presso ÖBB Railjets. Perché grazie a sistemi di ventilazione particolarmente potenti, nell’ÖBB-Railjet è garantito un ricambio d’aria di almeno 11 volte all’ora. Questo è molto più che nella maggior parte delle altre aree della vita pubblica, come ristoranti e centri fitness, ma anche classi scolastiche o uffici.

Pubblicato da AB il: 19/5/2021 h 12:38