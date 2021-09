ÖBB: tanta tecnologia per il tunnel Koralm. A settembre le prime rotaie sul versante istriano

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – In 45 minuti da Graz a Klagenfurt in modo veloce, ecologico e conveniente. Ciò richiede non solo gallerie, ponti e stazioni ferroviarie, ma anche tanta tecnologia e, soprattutto, binari. Fervono i preparativi per il tunnel Koralm, lungo 33 km. A settembre verranno posate le prime rotaie dal versante stiriano. Una sfida logistica: perché è necessario installare un totale di circa 13.000 cosiddette piastre di supporto del binario su due soli punti di accesso.

1/9/2021