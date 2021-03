ÖBB-ROLA: l’offerta Wörgl – Trento sarà raddoppiata dal 6 aprile. Previste tariffe ridotte

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – ÖBB era ed è un partner affidabile dello Stato del Tirolo quando si tratta di attraversare la delicata regione alpina. La Rollende Landstrasse (ROLA) è un elemento essenziale per un trasporto rapido, efficiente ma soprattutto ecologico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it