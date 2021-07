Rinnovato il tunnel ferroviario trasnazionale delle Caravanche. ÖBB ha investito circa 73 milioni di euro nel progetto

(FERPRESS) – Roma, 30 LUG – Completamente rinnovato, sicuro ed efficiente: così si presenta il nuovo tunnel delle Caravanche. Il ministro federale Leonore Gewessler, il CEO di ÖBB Andreas Matthä, il ministro sloveno delle infrastrutture Jernej Vrtovec, l’ambasciatore dell’UE Martin Selmayr e il governatore della Carinzia Peter Kaiser hanno dato il via ufficiale alla messa in servizio ieri.

