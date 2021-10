ÖBB Rail Cargo Group utilizza anche la potenza di trazione ecologica al 100% nella Repubblica Ceca

(FERPRESS) – Roma, 25 OTT – Con effetto immediato, anche tutti i collegamenti TransFER gestiti dal gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG) saranno gestiti esclusivamente con corrente di trazione verde nella Repubblica Ceca. Questo vale per i trasporti intermodali da Brno / CZE a Budapest / HUN o da Melnik / CZE ad Amburgo / GER e per i carichi di carri da Bohumin / Petrovice / CZE a Hohenau / AUT.

