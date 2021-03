ÖBB Rail Cargo Group rafforza il suo collegamento TransFER intermodale Linz – Wels – Duisburg

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – A causa della forte domanda, ÖBB Rail Cargo Group (RCG) aumenterà la frequenza del suo collegamento TransFER intermodale Linz – Wels – Duisburg a quattro viaggi di andata e ritorno a settimana a partire dal 5 aprile 2021.

Così, RCG aumenterà la sua offerta per FCL (Full Container Load) e FTL (Full Truck Load) con orari fissi e tempi di transito interessanti tra Austria e Germania. Inoltre l’uso della corrente di trazione verde in Austria e Germania contribuisce a un trasporto particolarmente rispettoso del clima su questa rotta.

La non-stop TransFER Linz-Wels-Duisburg è un collegamento cruciale nella rete intermodale RCG, poiché collega importanti centri economici. Con i suoi collegamenti d’antenna a Vienna e poi a Budapest, l’intera regione dell’Europa sudorientale può essere accessibile. Da Duisburg, questa rotta consente collegamenti con i porti nord-occidentali, come il porto di Rotterdam (da Maasvlakte I e II all’RSC Terminal Rotterdam), nonché con i porti di Anversa e Zeebrugge.

Il porto di Duisburg è uno dei più grandi porti interni del mondo e un importante hub logistico non solo per l’Europa. La sua importanza intercontinentale è sottolineata anche dal forte collegamento con l’Estremo Oriente con la “Via della Seta del Ferro” (la Via della Seta).

Il collegamento TransFER Linz – Wels – Duisburg, che opera quattro volte alla settimana, tiene conto di ciò con il suo collegamento di rete continuo con collegamenti via Vienna a Budapest. Grazie al collegamento ai terminali “Duisburg DIT” e “D3T” del porto di Duisburg, è possibile movimentare anche container e rimorchi a gru.

Per portare avanti l’inversione di tendenza del traffico verde, ÖBB RCG sta investendo nell’origine pulita della corrente di trazione. In Austria, tutti i treni merci ÖBB RCG viaggiano con elettricità da fonti energetiche rinnovabili dall’estate 2018. Dal 1 ° gennaio 2021, tutti i collegamenti di rete TransFER e tutti gli altri prodotti che vengono azionati dal gruppo ÖBB Rail Cargo in Germania sono stati gestiti esclusivamente con corrente di trazione verde.

