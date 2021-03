ÖBB Rail Cargo Group rafforza il suo collegamento TransFER intermodale con il porto di Trieste

(FERPRESS) – Roma, 1 MAR – A causa dell’aumento della domanda, il Gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG) sta aumentando la frequenza del collegamento intermodale TransFER Trieste – Vienna – Linz – Trieste a due viaggi di andata e ritorno a settimana dal 1 marzo. I collegamenti triangolari settimanali per FCL (Full Container Load) e FTL (Full Truck Load) tra il porto di Trieste, Vienna Sud e Linz consentono anche il collegamento diretto dei flussi intercontinentali di merci dall’Europa alla Cina.

Con questo collegamento TransFER, i clienti beneficiano anche di una movimentazione continua e di tempi di trasporto puntuali. La trazione e la lavorazione sono completamente in una mano. Con la soluzione di trasporto da e per il porto di Trieste, uno dei porti più importanti d’Europa e importante hub logistico, ÖBB RCG offre non solo un ottimo collegamento nella sua rete intermodale, ma anche un’efficiente opzione di trasferimento da Vienna Sud a Budapest come collegamento al suo TransNET completo nel continente eurasiatico. Orari fissi e tempi di transito attraenti consentono una soluzione di trasporto affidabile ed efficiente nel triangolo tra i tre terminal.

L’Austria ha una lunga tradizione con il porto di Trieste, poiché esiste come porto franco da oltre 300 anni. Nel frattempo è diventato un importante nodo di collegamento tra la Via della Seta marittima e il sistema ferroviario europeo. L’importanza del porto franco crescerà ulteriormente nei prossimi anni a causa del previsto ampliamento del porto e dell’ampliamento dell’asse ferroviario Baltico-Adriatico. Aumentando il numero di viaggi di andata e ritorno del collegamento triangolare, il Gruppo ÖBB Rail Cargo continuerà a garantire in futuro la crescente domanda di trasporto da e per il porto di Trieste.

Pubblicato da GR il: 1/3/2021 h 11:32 - Riproduzione riservata