ÖBB Rail Cargo Group lancia TransNET digitale: tutti i collegamenti TransFER a colpo d’occhio

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – ÖBB Rail Cargo Group (RCG) offre ora una nuova soluzione digitale dopo SmartLINK: tutti i collegamenti e le combinazioni TransFER di rete da e per tutti i porti sono ora disponibili su www.railcargo.com/ transnet

Con la disponibilità in nove lingue e il funzionamento intuitivo di TransNET, la nuova mappa digitale del gruppo ÖBB Rail Cargo stabilisce nuovi standard sul mercato europeo del trasporto merci. Gli utenti possono scegliere tra tre opzioni per trovare la connessione che desiderano: scegliere l’inizio e la destinazione della merce utilizzando i campi di immissione “Vai” e “Grazie”, trovare la connessione in una visualizzazione elenco chiara o semplicemente fare clic su una posizione nella mappa. Si apre un mondo di tutte le connessioni e combinazioni TransFER, che puoi collegare in base alle tue esigenze. Dopo aver selezionato il percorso appropriato, viene visualizzato graficamente sulla mappa e mostra quali servizi sono disponibili nelle posizioni selezionate.

Con oltre 50 reti e numerosi collegamenti TransFER individuali, ÖBB Rail Cargo Group trasporta merci in tutto il continente eurasiatico. Le unità di trasporto variano da carri completi a trasporti intermodali a soluzioni globali individuali. A seconda del luogo di partenza o di destinazione, è possibile prenotare servizi di spedizione aggiuntivi come trasbordo, logistica di magazzino o servizi doganali. L’RCG si prende cura di ogni dettaglio, dal primo all’ultimo miglio.

