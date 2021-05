ÖBB Rail Cargo Group ha ricevuto lo status “Gold” da EcoVadis per la Corporate Social Responsibility

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – La piattaforma internazionale di rating EcoVadis ha valutato ÖBB Rail Cargo Group (RCG) in relazione alla sua Corporate Social Responsibility (CSR) e gli ha assegnato lo status di “Gold”. RCG è stata in grado di migliorarsi con successo e continuamente negli ultimi anni, e ora ha raggiunto lo “status gold” per il 2020 dopo l’ultimo “silver” nel 2019.

Nella valutazione sono state incluse le questioni relative all’ambiente, al lavoro e ai diritti umani, all’etica aziendale e agli appalti sostenibili. L’RCG è stato in grado di impressionare particolarmente l’agenzia di rating EcoVCadis con lo strumento di calcolo delle emissioni di CO2 e il suo ulteriore sviluppo, la conversione in ceppi dei freni silenziosi e i diversi programmi di formazione per i dipendenti RCG. In quest’ultimo caso è stata elogiata la patente energetica per apprendisti, che è già diventata parte integrante della formazione.

Pubblicato da AB il: 18/5/2021 h 11:41 - Riproduzione riservata