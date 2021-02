ÖBB Rail Cargo Group garantisce sicurezza dell’approvvigionamento senza restrizioni nonostante i controlli alle frontiere

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – Il trasporto merci ferroviario nazionale e internazionale del gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG) rimane pienamente operativo anche in tempi di pandemia e di maggiori controlli alle frontiere. Ciò significa che l’approvvigionamento per i cittadini e l’economia può continuare a essere garantito. Questo ovviamente nel rispetto delle più severe linee guida di sicurezza e igiene dei dipendenti e delle normative ufficiali.

All’inizio della pandemia, nella primavera del 2020, il gruppo ÖBB Rail Cargo ha garantito la sicurezza dell’approvvigionamento e anche nei trasporti transfrontalieri.

Se necessario, ÖBB Rail Cargo può fornire anche ulteriori capacità di trasporto (soggette alle condizioni meteorologiche attuali). Ciò vale anche per l’offerta della Rolling Road (ROLA). Inoltre, sono disponibili soluzioni logistiche end-to-end su misura, inclusa l’organizzazione del primo e dell’ultimo miglio.

L’obiettivo dell’RCG è spostare più merci sulle ferrovie in futuro. Perché ogni tonnellata che si fa strada su rotaia riduce l’impronta ecologica e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali austriaci ed europei. Attualmente, 1,1 milioni di tonnellate di CO2 vengono risparmiate ogni anno dai servizi di trasporto merci su rotaia del gruppo ÖBB Rail Cargo in Austria; i collegamenti in Germania possono aumentare questa quantità molte volte in futuro.

Con 9.340 dipendenti, filiali in tutta Europa e un fatturato annuo di circa 2,3 miliardi di euro, il Rail Cargo Group è una delle principali società di logistica ferroviaria in Europa. Insieme a partner forti, Rail Cargo Group gestisce una rete completa di logistica end-to-end in Europa e in Asia. Collega aree metropolitane e porti europei con fiorenti centri economici in Russia, Turchia e Cina. La società principale operativa del gruppo Rail Cargo è Rail Cargo Austria AG.

Pubblicato da GR il: 17/2/2021 h 11:30 - Riproduzione riservata