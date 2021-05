ÖBB Rail Cargo Group collega Turchia, Ungheria e Repubblica Ceca ampliando i suoi collegamenti TransFER

(FERPRESS) – Roma, 6 MAG – Il gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG) sta espandendo la sua rete intermodale coordinando il suo nuovo collegamento TransFER Budapest – Brno con il suo collegamento TransFER esistente Budapest – Köseköy. Con il raddoppio dei viaggi di andata e ritorno tra Budapest e Köseköy e la combinazione del nuovo TransFER tra Budapest e Brno, in futuro le merci potranno essere trasportate due volte a settimana direttamente dalla Turchia all’Ungheria e da lì alla Repubblica Ceca. In questo modo, RCG offre ai suoi clienti un nuovo, efficiente e stabile collegamento tra la Repubblica Ceca e la Turchia, che DSV Turchia in particolare utilizzerà in modo intensivo per i suoi clienti. Entrambe le connessioni sono integrate in modo ottimale nel TransNET di RCG e consentono quindi l’inoltro a tutte le destinazioni RCG.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 6/5/2021 h 11:29 - Riproduzione riservata