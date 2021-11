ÖBB Rail Cargo Group collega l’Italia con la Russia. Nuovo collegamento TransFER da Milano a Mosca e ritorno

(FERPRESS) – Roma, 2 NOV – Il gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG), insieme al suo partner logistico russo, il gruppo Novik, sta ora espandendo la sua rete con un nuovo collegamento TransFER tra Italia e Russia. In entrambe le direzioni, i trasporti merci intermodali tra Milano / Italia e le città russe di Chernyakhovsk / Kaliningrad e Mosca possono essere effettuati in modo ecologico. Questo collegamento su ferrovia sostenibile tra Milano e Mosca garantisce un tempo di transito rapido di soli dieci-dodici giorni ed è servito in anticipo con un viaggio di andata e ritorno a settimana.

Pubblicato da AB il: 2/11/2021 h 12:38 - Riproduzione riservata