ÖBB Rail Cargo Group avvia un nuovo collegamento TransFER con il porto di Trieste

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – Il gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG) sta ora ampliando la sua rete per i carichi di vagoni convenzionali con un nuovo collegamento TransFER tra Villach (Terminal Villach Süd) e Trieste (Piattaforma Logistica di Trieste). Gli orari di partenza possono essere concordati individualmente con questo collegamento non-stop, che viene utilizzato per la prima volta in una propria trazione. Questa connessione è particolarmente adatta per il trasporto di legno, acciaio, alluminio e altri metalli non ferrosi.

Pubblicato da AB il: 12/10/2021 h 11:53 - Riproduzione riservata