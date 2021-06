ÖBB Rail Cargo Group aumenta i viaggi di andata e ritorno tra Curtici e Istanbul

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – Con due viaggi di andata e ritorno a settimana, il collegamento TransFER del Gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG) offre una frequenza maggiore tra Curtici e Istanbul dal 2 giugno. L’RCG consente quindi il collegamento in rete veloce e ad alta frequenza delle due regioni economiche con un tempo di transito competitivo di sole 72 ore. Con un orario fisso e una durata interessante, il TransFER crea un collegamento diretto con Halkali, importante terminal merci internazionale in Turchia. Infine, Istanbul è un importante snodo merci per i trasporti tra Europa e Asia sulla Via della Seta meridionale, collegando così i centri economici dell’Europa occidentale con i paesi dell’Europa meridionale e sud-orientale.

Pubblicato da COM il: 10/6/2021 h 11:24 - Riproduzione riservata