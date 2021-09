ÖBB Rail Cargo Group amplia l’offerta e chiede più “ferrovie per l’Europa”

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – Circa il 30% delle emissioni domestiche di CO2 proviene dal traffico e la tendenza è in forte aumento. Nel trasporto merci, il camion di transito è uno dei principali emettitori. In Austria provoca circa 40 volte più emissioni di CO2 rispetto ai treni. L’Europa dovrebbe essere CO2 neutrale entro il 2050 – l’Austria già nel 2040. Il passaggio nel trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia è quindi molto importante per raggiungere la neutralità climatica in Austria e in Europa. Alla conferenza stampa annuale odierna del gruppo ÖBB Rail Cargo (RCG) sotto il motto “ÖBB RCG in focus 21/22”, il CEO di ÖBB Andreas Matthä e Clemens Först, CEO del gruppo ÖBB Rail Cargo, hanno presentato le opportunità e le sfide future per il settore ferroviario merci in Austria e in Europa alla luce della crisi climatica e delle nuove offerte digitali del Gruppo ÖBB Rail Cargo.

Pubblicato da AB il: 24/9/2021 h 12:07 - Riproduzione riservata