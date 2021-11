ÖBB Rail Cargo: aumenta trasporto merci tra regione del Lago di Costanza e il porto di Rotterdam

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – ÖBB Rail Cargo Group (RCG) collega da cinque anni l’area del Lago di Costanza con il più grande porto europeo di Rotterdam/Paesi Bassi. Per quest’anno, è previsto un volume record di 18.500 TEU sulla connessione TransFER di successo Wolfurt – Rotterdam. Nel 2020 era ancora 16.600 TEU (“TEU” sta per unità equivalente a venti piedi, cioè container standard da 20 piedi). Dall’introduzione del collegamento TransFER, il numero di treni merci e TEU trasportati su questa tratta è aumentato di circa il 70%

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it