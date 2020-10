ÖBB Rail Cargo abbassa i prezzi della Rolling Road (ROLA) dal 1 ottobre 2020 per favorire il trasferimento merci su rotaia

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – A partire dal 1° ottobre 2020, il gruppo ÖBB Rail Cargo abbasserà i prezzi della Rolling Road (ROLA). Il nuovo sistema di prezzi prevede, da un lato, riduzioni di prezzo sul prezzo base per i camion sotto le 40,5 tonnellate (9 euro di sconto) e dall’altro sconti di andata e ritorno (da 6 a 9 euro) per tutti i viaggi sull’asse del Brennero.

