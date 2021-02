ÖBB-Postbus collauda l’autobus elettrico nell’Alta Stiria. Veicolo al 100% privo di emissioni e silenzioso

(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – ÖBB-Postbus – parte della più grande azienda austriaca per la protezione del clima – si affida sempre di più a tecnologie di propulsione alternative da diversi anni. A gennaio, insieme all’associazione dei trasporti della Stiria, è stata quindi testata l’idoneità di un autobus elettrico per l’uso quotidiano nelle zone rurali.

Il veicolo è al 100% privo di emissioni e silenzioso. I valori empirici costituiscono una base importante per l’uso futuro nei servizi di linea.

È silenzioso, completamente privo di emissioni e offre comunque spazio sufficiente per un massimo di 85 passeggeri. Si tratta di un nuovo autobus elettrico attualmente in fase di sperimentazione da parte della Österreichische Postbus AG sulla tratta Phyrn ea Gesäuse per la sua idoneità al servizio regolare quotidiano e invernale.

Conclusione: l’E-Bus a 3 porte “GX337-E” con una lunghezza di 12 metri del marchio Iveco è adatto per l’uso nelle zone rurali, anche in inverno. L’autonomia fino a 300 km specificata dal costruttore è stata confermata nei percorsi giornalieri nonostante le numerose pendenze e anche in condizioni difficili (inverno, freddo, riscaldamento, ecc.).

In qualità di più grande azienda di autobus in Austria, Postbus svolge un ruolo pionieristico nelle tecnologie di propulsione alternative. Ciò contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 in Austria. Gli e-bus a batteria sono una buona alternativa agli autobus diesel convenzionali.

“Postbus è orgogliosa di essere un motore di innovazione nel mercato austriaco degli autobus e può già contare su diversi anni di esperienza con gli e-bus. Questo ci rende un partner affidabile per associazioni e comunità. Ci auguriamo di poter presto utilizzare gli e-bus regolarmente in servizio in Stiria oltre al nostro E-Citybus a Judenburg ”, afferma Silvia Kaupa-Götzl, membro del consiglio di ÖBB-Postbus.

Il vigile urbano della Stiria LH-Stv. Anton Lang accoglie con favore la sperimentazione dell’autobus elettrico: “I progetti innovativi sono di grande importanza per il futuro, soprattutto nel settore dei trasporti. Le forme alternative di spinta giocheranno un ruolo ancora più importante nei prossimi anni. Sono quindi molto lieto che l’associazione dei trasporti e AutoPostale inviano un segnale importante testando l’autobus elettrico. Solo insieme possiamo garantire una protezione ancora maggiore dell’ambiente e del clima nei trasporti pubblici “, afferma Lang.

Un altro vantaggio del veicolo: le batterie dell’autobus vengono caricate durante la notte o durante le pause, il che evita tempi di fermo improduttivi. “In tempi di cambiamenti climatici e in termini di mobilità sostenibile ed ecologicamente giustificabile, le forme alternative di guida sono più importanti che mai. Accogliamo quindi con favore l’iniziativa del nostro partner Postbus di testare un autobus elettrico in funzione in Stiria. Le esperienze di questo test sono di grande valore per la nostra pianificazione futura “, afferma Peter Gspaltl, amministratore delegato del Verkehrsverbund Steiermark.

Il nuovo autobus elettrico circolerà nei prossimi giorni nelle aree di Stainach, Schladming e Liezen. In tal modo, vengono raccolte importanti esperienze e conoscenze, soprattutto in condizioni di guida invernale. Ogni e-bus risparmia circa il 90% della CO₂ nel corso della sua vita rispetto a un autobus diesel convenzionale. L’azionamento elettrico non solo è privo di sostanze inquinanti come polveri sottili, ossidi di azoto o anidride solforosa, ma è anche notevolmente più silenzioso. Oltre a un viaggio rispettoso del clima, ciò significa anche un minore inquinamento acustico per passeggeri, conducenti e residenti sulle linee degli autobus.

