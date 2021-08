ÖBB-Personenverkehr AG riceve il certificato di gestione dei rischi TÜV AUSTRIA per l’attenzione all’igiene

(FERPRESS) – Roma, 23 AGO – I treni ÖBB per il traffico locale e a lunga percorrenza sono sicuri anche in tempi di coronavirus e ora sono stati certificati da TÜV AUSTRIA secondo “ONR 49001: 2014 Risk Management per organizzazioni e sistemi con un focus sull’igiene”. A tal fine, sono stati elaborati e implementati miglioramenti nel campo dell’igiene insieme agli esperti. Il certificato del sistema di gestione è stato ufficialmente consegnato oggi a ÖBB-Personenverkehr AG da TÜV AUSTRIA.

“La pulizia e l’igiene sui treni sono state tradizionalmente molto importanti per ÖBB, motivo per cui sono ancora più al centro dell’attenzione in tempi di Corona. Con le nostre misure creiamo un ambiente sicuro e igienico per i nostri passeggeri e i nostri dipendenti. Vorremmo documentarlo e sottolinearlo con questa certificazione di gestione del rischio con un focus sull’igiene al fine di evitare possibili preoccupazioni dei nostri passeggeri “, spiega il membro del consiglio di amministrazione di ÖBB-Personenverkehr AG Klaus Garstenauer.

“Tra le altre cose, l’audit si è svolto anche in loco nei treni e, nelle discussioni dirette con i passeggeri, è diventato chiaro quale sia stato il ruolo importante della gestione dei rischi e dell’igiene per i passeggeri di ÖBB-Personenverkehr AG. La certificazione della gestione del rischio rende oggettivamente visibile al mondo esterno che un’azienda si occupa intensamente di questi problemi e si sforza di migliorare continuamente “, afferma Hermann Zeilinger, revisore capo presso TÜV AUSTRIA.

“Insieme a Erich Nußbaummüller, direttore di lunga data della hollu Academy, siamo stati in grado di supportare l’ÖBB nell’implementazione del concetto di igiene come parte della certificazione di igiene. È stato un compito molto entusiasmante per noi supportare un’azienda come ÖBB nel settore dell’igiene e della prevenzione delle infezioni “, afferma Doris Klapf, esperta accademica di igiene presso hollu Systemhygiene GmbH.

La certificazione è stata effettuata da TÜV AUSTRIA. Nell’ambito dell’audit, la pulizia dei treni in loco e l’intera gestione dei rischi sono state valutate e certificate per la conformità agli standard secondo l’ONR 49001:2014.

In vista dell’audit, l’ÖBB ha chiamato la società hollu Systemhygiene GmbH come consulente esterno nel campo dell’igiene. L’attuale standard di igiene è stato valutato congiuntamente, le raccomandazioni per ulteriori miglioramenti sono state discusse e immediatamente implementate.

Grazie agli standard igienici già molto elevati di ÖBB e all’efficiente collaborazione di tutte le parti coinvolte, la certificazione potrebbe essere ottenuta in breve tempo. L’intero processo, dalla messa in servizio alla certificazione, è durato meno di due mesi.

Pubblicato da AB il: 23/8/2021 h 11:57 - Riproduzione riservata