ÖBB: nuovi collegamenti e treni moderni nell’orario 2022. Investimenti da 4,1 mld

(FERPRESS) – Roma, 20 OTT – Il nuovo orario entrerà in vigore in tutta Europa il 12 dicembre 2021. Nell’anno orario 2022, le ÖBB non solo hanno nei loro bagagli nuovi e migliorati collegamenti ferroviari locali e a lunga percorrenza, ma stanno anche investendo nel servizio e nel futuro della mobilità, nell’interesse dei viaggiatori e dell’ambiente.

“Il treno è tornato sui binari“. I viaggiatori sui nostri treni sono tornati e sono lieto che il treno stia lentamente riacquistando la sua forza originaria. Con il nuovo biglietto climatico sarai mobile in tutta l’Austria dal 26 ottobre e ci aspettiamo un altro significativo aumento dei viaggiatori. Essendo il più grande fornitore di trasporti pubblici, siamo la spina dorsale e il cuore del KlimaTicket con i nostri treni e autobus in tutta l’Austria. Siamo quindi preparati per il futuro: con nuovi collegamenti ferroviari, offerte migliorate, un moderno sistema di prezzi e una moderna flotta ferroviaria che rende il viaggio ancora più confortevole “, sottolinea il CEO di ÖBB Andreas Matthä.

Pubblicato da AB il: 20/10/2021 h 13:56 - Riproduzione riservata