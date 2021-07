ÖBB-Infrastruktur: cooperazione con Energie Burgenland per costruire ulteriori centrali eoliche e solari

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – L’elettricità verde sta diventando il motore dell’economia e lo strumento più importante nella lotta ai cambiamenti climatici. Due aziende austriache, che lo riconoscono da molti anni, stanno ora compiendo un importante passo avanti insieme: ÖBB-Infrastruktur AG ed Energie Burgenland hanno firmato un accordo di cooperazione per costruire ulteriori centrali eoliche e solari. Sono possibili impianti con una potenza complessiva di 250 GWh entro il 2025, ovvero il consumo annuo di circa 70.000 famiglie. I primi progetti dovrebbero andare online nel prossimo anno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it