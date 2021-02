ÖBB-Infrastruktur AG al top tra le azienda di infrastrutture di trasporto al mondo in tema di sostenibilità

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB – Nessuna azienda di infrastrutture di trasporto al mondo si impegna così intensamente e con successo per raggiungere la sostenibilità, la protezione del clima e l’ecoefficienza come ÖBB-Infrastruktur AG. Questo è il risultato di uno studio dell’agenzia di rating internazionale ISS.

L’introduzione di una corrente di trazione verde al 100% proveniente esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, una moderna gestione ambientale nei progetti di costruzione, nonché operazioni quotidiane e strategie di approvvigionamento sostenibili hanno portato ÖBB-Infrastruktur AG al primo posto in una classifica delle 55 più importanti società di infrastrutture di trasporto a livello mondiale.

“Siamo molto lieti che gli intensi sforzi per proteggere il clima e la sostenibilità ricevano anche riconoscimenti internazionali. La nostra strategia aziendale è confermata in modo molto impressionante”, afferma Silvia Angelo, membro del consiglio, a proposito del rating.

Con un “A+” si è ottenuto un ottimo voto, soprattutto nell’area dell’ecoefficienza, in cui si valutano i consumi energetici, le emissioni di gas serra, i consumi idrici e lo smaltimento dei rifiuti. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche nella valutazione della catena di fornitura e dei sistemi di gestione ambientale. Anche le condizioni di lavoro dei dipendenti possono essere considerate le migliori, ad esempio negli ambiti delle pari opportunità, della formazione continua e della salute.

Per la quarta volta consecutiva ÖBB-Infrastruktur AG si è classificata al primo posto in questa classifica delle infrastrutture di trasporto e ancora una volta ha sottolineato in modo impressionante il suo ruolo di pioniere. Gli investimenti nella nostra infrastruttura ferroviaria sono quindi una forma di investimento particolarmente sostenibile, ad alto valore aggiunto per l’ambiente e la società.

ISS ESG è una delle principali agenzie di rating a livello mondiale nel settore della responsabilità aziendale. È specializzata nell’analisi e nella valutazione delle prestazioni ecologiche e sociali delle aziende ed è una controllata di Deutsche Börse.

