ÖBB: i lavori di costruzione della tratta Klagenfurt – Weizelsdorf vanno a pieno ritmo

(FERPRESS) – Roma, 16 GIU – Più spesso e più rispettosi dell’ambiente da Klagenfurt a Weizelsdorf, questo è il motto per il futuro della linea ferroviaria nella Rosental. Affinché i treni tra Klagenfurt e Weizelsdorf possano in futuro funzionare con corrente di trazione verde anziché diesel, la sezione di circa 12 chilometri sarà modernizzata gradualmente entro il 2023. Oltre alla completa elettrificazione della linea, ciò significa anche l’ampliamento della stazione Maria Rain, l’adeguamento di ulteriori fermate nonché la chiusura o la protezione tecnica di alcuni passaggi a livello. Inoltre, a Lambichl è in costruzione una fermata completamente nuova. Le misure di adeguamento sono integrate dalla realizzazione di parcheggi Park&Ride e Bike&Ride.

