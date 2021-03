ÖBB: i lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria di Lienz stanno per giungere al termine

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Passo dopo passo, la costruzione del nuovo centro di mobilità a Lienz si avvicina al gran finale. È in corso un intenso lavoro in tutte le aree, all’inizio dell’ultimo anno di costruzione del progetto. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine di dicembre 2021, in modo che i passeggeri possano quindi beneficiare di una qualità completamente rinnovata del viaggio in treno nel 2022.

Il fulcro dei lavori di costruzione è attualmente nell’area del nuovo sottopasso pedonale e ciclabile. È attualmente in fase di posa una pietra naturale giallo-verde oliva (“Dorfergrün”), che in futuro modellerà in modo significativo l’immagine del sottopasso. Proviene da una cava del Tirolo Orientale e viene posato su circa 120 metri di sottopasso ciclopedonale – cuore del nuovo centro mobilità – sulle pareti e nella zona pedonale. La rampa sud del sottopasso in direzione di Tristach è già utilizzata dai passeggeri; il guscio della rampa a Bozener Platz è terminato.

Franz Bauer, CEO di ÖBB-Infrastruktur AG ha detto: “Stiamo modernizzando la nostra infrastruttura ferroviaria in tutta l’Austria per poter offrire una gamma ancora più interessante di mobilità ecologica e per attirare sempre più persone entusiaste delle ferrovie. Il nuovo centro di mobilità di Lienz è un ottimo esempio di come una stazione ferroviaria classica possa diventare un moderno snodo centrale dei trasporti in una città “.

Ingrid Felipe, vicegovernatore ha detto: “Il Centro Mobilità di Lienz è certamente architettonicamente e funzionalmente il gioiello dell’intero pacchetto del Tirolo Orientale. Lienz diventerà probabilmente un modello per molti futuri progetti infrastrutturali lungo la rete ferroviaria tirolese. Un futuro prossimo, in cui le stazioni ferroviarie diventeranno hub della mobilità e le fermate diventeranno punti di incontro e quindi forniranno buoni argomenti a molte persone per passare a trasporti pubblici rispettosi del clima. Auguro il meglio ai direttori dei lavori per il traguardo e attendo già l’approvazione ufficiale per i clienti “.

Il sindaco Elisabeth Blanik ha detto: “Sebbene il progetto sia ancora in fase di costruzione, sta già diventando evidente il grande valore aggiunto che il centro di mobilità porterà con sé ai cittadini. Da un lato per quanto riguarda il turismo, poiché ci auguriamo di accogliere al più presto numerosi ospiti e vacanzieri. Dall’altro attraverso il sottopasso luminoso e spazioso, ma soprattutto privo di barriere architettoniche, che collega non solo il sud con il nord della città, ma anche famiglie e amici “.

Sono inoltre in corso lavori di costruzione intensiva nell’area dei binari e intorno al piazzale della stazione. Il guscio del nuovo tetto della futura stazione degli autobus è terminato. Sono state ora gettate le basi per l’ampliamento del tetto antistante l’edificio della stazione. Successivamente potrai passare dal treno all’autobus al riparo dalle intemperie.

È in corso anche il nuovo tetto sulla piattaforma dell’isola, la costruzione in acciaio è già in corso. E anche la costruzione di edifici a est dell’edificio della stazione sta procedendo rapidamente. La struttura Park & ​​Ride a sud della stazione e la nuova piattaforma a sud sono già state completate.

