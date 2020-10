ÖBB: Gewessler e Matthä presentano il piano 2021-2026. Saranno investiti 17,5 mld

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Per conto del governo federale, ÖBB investirà quasi tre miliardi di euro all’anno in un’infrastruttura ferroviaria moderna e ad alte prestazioni nei prossimi sei anni. Entro il 2026 saranno 17,5 miliardi di euro. Un totale di 3 miliardi di euro sono stanziati per progetti completamente nuovi in ​​questo periodo del piano generale fino al 2026 incluso. Altri 5 miliardi per progetti realizzati dopo il 2026. Ciò renderà i percorsi, le stazioni, la tecnologia di sicurezza e i sistemi di controllo del traffico adatti al futuro.

Pubblicato da GR il: 19/10/2020 h 12:43 - Riproduzione riservata