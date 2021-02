ÖBB e Siemens Mobility presentano il design esterno del nuovo Nightjet

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – ÖBB e Siemens Mobility hanno presentato oggi a Vienna la prima carrozzeria verniciata e il design esterno per la nuova generazione del Nightjet. I nuovi treni ultramoderni entreranno in servizio verso la fine del 2022 e saranno utilizzati per la prima volta sui collegamenti dall’Austria e dalla Germania verso l’Italia.

Leonore Gewessler, ministro austriaco per la protezione del clima, ha dichiarato: “Nella lotta contro la crisi climatica, l’Europa ha bisogno di una mobilità più rispettosa del clima. Una rete forte ed estesa di treni notturni è un importante contributo qui. Ecco perché nei prossimi anni investiremo circa 500 milioni di euro nel futuro dei treni notturni e potremo acquistare altri 20 Nightjet prodotti con un valore aggiunto austriaco. Questo non significa solo mezzi aggiuntivi per la nostra flotta, ma anche più destinazioni e più linee ferroviarie notturne. Il Nightjet è l’opzione migliore per viaggiare tra le principali città europee. L’Austria è e continuerà ad essere il trendsetter per questo servizio in Europa”.

Andreas Matthä, CEO di ÖBB, ha aggiunto: “La decisione presa nel 2016 di entrare nel business europeo dei treni notturni e di espandere costantemente la rete dei treni notturni era assolutamente giusta. Siamo già il più grande fornitore di servizi ferroviari notturni in Europa e il nostro investimento in treni nuovi e ultramoderni garantirà che possiamo continuare a mantenere il nostro ruolo di pionieri. Fornendo maggiore comfort e privacy, i nostri nuovi jet notturni all’avanguardia si concentreranno in modo chiaro e convincente sul soddisfare le esigenze dei passeggeri”.

Michael Peter, CEO di Siemens Mobility, ha concluso: “Il nuovo Nightjet impressiona per il suo maggiore comfort per i passeggeri, nonché per la sua sostenibilità e flessibilità e sarà il punto di riferimento globale per gli anni a venire. Una caratteristica centrale dei treni sono le innovative mini-suite, che offrono ai passeggeri un rifugio privato. I carrelli leggeri di nuova concezione assicurano un funzionamento particolarmente regolare e silenzioso e riducono il consumo di energia per l’intero ciclo di vita del treno. Il nostro Nightjet giocherà un ruolo centrale quando si tratterà di fornire collegamenti ecologici tra le città europee e renderà i viaggi in treno ancora più attraenti”.

La prossima generazione di Nightjet a sette convogli è composta da due testate, tre carrozze cuccette e due carrozze letto. Il loro design combina elementi ultramoderni con un livello ancora più elevato di comfort per i passeggeri. Il nuovo concept car cuccette offre anche ulteriori mini-suite per viaggiatori singoli che assicurano un viaggio piacevole e un arrivo rilassato. Viaggiare nel vagone letto sarà ancora più confortevole poiché ciascuno degli scomparti standard e deluxe ha il proprio bagno e doccia. Ovviamente saranno ancora disponibili anche gli scomparti regolari offerti in precedenza, con un nuovo design.

