ÖBB e DB collegano Berlino e le montagne direttamente con un ICE

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Giusto in tempo per l’inizio della stagione estiva, ÖBB e DB offrono il primo collegamento diretto ICE da Berlino a Landeck con un totale di sette fermate in Tirolo, un ulteriore motivo per viaggiare comodi ed economici con il treno ecologico. Il treno circola il sabato dal 3 luglio all’11 settembre 2021. Puoi arrivare dalla stazione di Landeck-Zams a Berlino comodamente e senza stress in otto ore e mezza senza cambiare treno. Il primo ICE diretto dalla capitale tedesca è stato ricevuto da Rene Zumtobel, Regional Manager ÖBB-Personenverkehr Tirol. A bordo c’erano anche il vice governatore Ingrid Felipe, che era già salito alla stazione centrale di Innsbruck e ha potuto godersi visibilmente il primo viaggio a Landeck-Zams nell’ambiente ICE moderno e climatizzato, nonché Khaled El-Hussein, capo of Marketing Austria / Italy di DB e Katleen Johne, responsabile della mobilità in Tirol Werbung.

Pubblicato da AB il: 5/7/2021 h 12:22 - Riproduzione riservata