ÖBB e DB avviano nuovo collegamento diretto ICE tra Berlino e il Tirolo fino all’11 settembre 2021

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – Con l’inizio della stagione estiva, ÖBB e DB offrono il primo collegamento diretto ICE da Berlino a Landeck con un totale di sette fermate in Tirolo, un ulteriore motivo per viaggiare comodi ed economici con il treno ecologico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it