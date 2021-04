ÖBB: al via manutenzione delle infrastrutture ferroviarie in Alta Austria

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Portare i passeggeri in modo sicuro e veloce alla destinazione desiderata è l’obiettivo principale di ÖBB. Sia le prestazioni che la sicurezza dei sistemi ferroviari nella rete ÖBB sono requisiti di base importanti per questo. Per mantenere e migliorare la qualità operativa, nelle prossime settimane verrà svolto un ampio lavoro su due sezioni dell’Alta Austria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 9/4/2021 h 12:34 - Riproduzione riservata